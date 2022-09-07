Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis: Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız

Apostolakis, SKAI TV'de konuk olduğu bir programda, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ız sözde tehditlerine, "Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde yanıt vermişti.

"YUNANİSTAN DİKKATLİ OLMALI"

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.



Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder" diye konuştu.