Zelenski: Rusya yeni saldırı planlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya yeni füze saldırıları düzenleyeceğini belirtti ve vatandaşlarını elektrik kesintilerine karşı uyardı.

Zelenski: Rusya yeni saldırı planlıyor

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Pazar gecesi paylaştığı video mesajında, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz." diyen Zelenski, "Füzeleri oldukça maalesef sakinleşmeyecekler." ifadesini kullandı.

Rus saldırıları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çeken Ukrayna Devlet Başkanı, gelecek haftanın da önceki hafta gibi zor geçebileceğini belirtti.

Zelenski'nin yorumlarına Moskova'dan yanıt gelmedi.

24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatan Moskova, sivilleri hedef almadığını bildiriyor. Kremlin'den perşembe günü yapılan açıklamada, Kiev'in, 'nın taleplerini karşılayarak halkının "acılarını dindirebileceği" vurgusu yapılmıştı.

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