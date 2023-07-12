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Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katıldı.

Rusya işgaline karşı savaşan Zelenski, zirvede bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

NATO'ya üye olmak isteyen Ukrayna için, savaşın sonlandırılması şartı koşuluyor. Ukrayna lideri zirvenin ikinci gününde kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Zelenski, "Savaş devam ettiği sürece NATO'ya alınmayacağımızın farkındayız. NATO'ya üye olabilmek için hayatta kalmamız gerekiyor" dedi.

Ukrayna lideri, "G7 ülkelerinin güvenlik garantileri Ukrayna'nın NATO yolu için olumlu bir sinyal. Zirvenin sonuçları iyi." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Ukrayna için en büyük tehlike Putin'in kazanması. Ukrayna kendi kaderine karar verme hakkına sahip, bu Rusya'ya kalmış değil. Yeni NATO - Ukrayna konseyi çok daha güçlü bir işbirliğini mümkün kılacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...