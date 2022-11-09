Zelenski: Tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde tahıl ihracatını artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Zelenski: Tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz

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Zelenski gece saatlerinde Telegram'dan paylaştığı görüntülü mesajında, genelinde gıda krizi yaşayan ülkelere yardım elini uzatmaya devam edeceklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Tahıl ihracatına kalıcı bir insani bileşeni ekleyeceğiz. Gelişmiş ve en vicdanlı devletlerle birlikte, özellikle gıda krizini yaşayan ülkelere ve halklara yapılan yardımları artıracağız."

Zelenski: Tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz - 1

Tahıl sevkiyatının artırılması yönünde aktif çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Zelenskiy, "Aslında, ortaklarımızla birlikte gıda güvenliğini yeni bir düzeyde garanti altına almanın temeli olabilecek bir işbirliğine başlıyoruz." dedi.

CEPHEDE AĞIR ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Ülkesinde 'ya karşı devam eden savaş çerçevesinde tüm cephe hattı boyunca çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, en sıcak çatışmaların Donetsk cephesinde yoğunlaştığını dile getirerek, "Oradaki topraklarımızın bir santimetresini bile teslim etmeyiz." diye konuştu.

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