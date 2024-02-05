Zelenski, üst düzey devlet yetkililerini değiştirmeye hazırlanıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'nin görevden alınıp alınmayacağı yönündeki iddialar sürerken Devlet Başkanı Zelenski sadece orduda değil devlet yetkilileri konusunda da yenilemeye gidileceğinden bahsetti.
Zelenski konu hakkında, “Bu mesele, Ukrayna'yı kimlerin yöneteceği meselesi. Sıfırlama gerekli, sadece orduda değil, bazı devlet liderlerinin de değiştirilmesinden bahsediyorum." dedi.
Başkanın ülke genelinde son derece popüler olan Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'yi görevden almaya yaklaştığı yönündeki spekülasyonlar Ukrayna ve dünya gündemini haftalardır meşgul ediyor.
İkili, yaklaşık iki yıldır süren Rusya-Ukrayna çatışmasının gidişatı konusunda anlaşmazlığa düşmüş durumda.
DEĞİŞİM TEK KİŞİYLE SINIRLI KAMAYACAK
Pazar günü verdiği bir röportajda Zelenski, yapılacak herhangi bir değişikliğin "tek bir kişiyi değiştirmenin" ötesine geçtiğini söyledi.
İtalyan devlet televizyonuna verdiği röportajda Zalujni hakkında soru sorulduğunda Zelenski, "Değişimden bahsettiğimde, tek bir kişiyi değil ülke yönetimini ilgilendiren ciddi bir şeyi kastediyorum." dedi.
Zelenski konuşmasının devamında savaşı kazanmak için, "Hepimiz aynı yöne doğru ilerlemeliyiz, cesaretimiz kırılmamalı, doğru ve pozitif enerjiye sahip olmalıyız. Olumsuzluklar evde bırakılmalı." dedi.
BAŞARISIZ KARŞI SALDIRI
Ukrayna'nın geçen yıl başlattığı karşı saldırının, Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bin kilometrelik cephe hattı boyunca Rus kuvvetlerine karşı sınırlı kazanım sağlaması liderler arasındaki görüş ayrılıklarını ön plana çıkardı.
Geçtiğimiz Kasım ayında Economist için yazdığı bir makalede Zalujni, savaşın yeni bir yıpratma aşamasına girdiğini söyledi. Bu durum Zelenski'nin tepkisine neden oldu.
Geçen hafta iki kez Ukrayna medyası, Zalujni'nin görevden alınmasının yakın olduğuna dair bir dizi haber yayınladı.
Zalujni'ye büyükelçilik gibi alternatif bir iş teklif edilip edilmediği ve onun yerine kimin geçeceği konusu gizemini koruyor.
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