Zelenski, üst düzey devlet yetkililerini değiştirmeye hazırlanıyor

BAŞARISIZ KARŞI SALDIRI



Ukrayna'nın geçen yıl başlattığı karşı saldırının, Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bin kilometrelik cephe hattı boyunca Rus kuvvetlerine karşı sınırlı kazanım sağlaması liderler arasındaki görüş ayrılıklarını ön plana çıkardı.



Geçtiğimiz Kasım ayında Economist için yazdığı bir makalede Zalujni, savaşın yeni bir yıpratma aşamasına girdiğini söyledi. Bu durum Zelenski'nin tepkisine neden oldu.



Geçen hafta iki kez Ukrayna medyası, Zalujni'nin görevden alınmasının yakın olduğuna dair bir dizi haber yayınladı.



Zalujni'ye büyükelçilik gibi alternatif bir iş teklif edilip edilmediği ve onun yerine kimin geçeceği konusu gizemini koruyor.

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