Zelenski: Çiftçi protestoları savaş alanından "saçma" görünüyor

Polonyalı çiftçilerin Ukrayna sınırında gerçekleştirdiği eylemler devam ediyor. Protestocular bugün sınıra yönelik ablukaları artırma sözü verdi.



Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanyshina, Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle kendileriyle bağlantılı sorunları çözmek için görüşmeler yapılacağını söyledi.



Zelenski, ekolojik ve ticari konulardaki anlaşmazlığın, neredeyse iki yıldır süren savaşta Rus saldırıları nedeniyle zorluk çeken ön cephe bölgelerini ziyaret ettiği Ukrayna'nın Kupiansk bölgesinden bakıldığında "saçma göründüğünü" söyledi.



Zelenski gece paylaştığı video konuşmasında "Durum tahılla ilgili değil, siyasetle ilgili. Kupiansk yakınlarında, düşman topçularının sürekli aktif olduğu Rusya sınırından pek de uzak olmayan bir yerde, Polonya sınırından gelen haberler alay konusu gibi görünüyor. Bu durumdan çıkmak için ortak kararlara, rasyonel kararlara ihtiyacımız var" dedi.

Avrupa'da çiftçi protestoları: Yunanistan-Türkiye sınırında eylem Haberi Görüntüle AVRUPA'DA ÇİFTÇİ EYLEMLERİ



Fransa, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İspanya ve Almanya'daki çiftçiler, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tedbirlerinin kendilerine getirdiği kısıtlamaların yanı sıra artan maliyetleri ve yurt dışından gelen haksız rekabeti protesto ediyorlar.



Polonyalı çiftçiler özellikle Ukrayna'dan yapılan ucuz gıda ithalatının etkisi konusunda eylemlerde bulunuyor.



Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Serhiy Derkach, sınırın Polonya tarafında altı kontrol noktasının kapatıldığını, Yahodyn-Dorohusk kontrol noktasında ise hareketin tamamen durdurulduğunu söyledi. Bölgeye insani yardım ve yakıt ulaştırılamıyor.



Ukrayna demiryolları, polis ve demiryolu çalışanlarının sınır ötesi hizmeti durduran ablukayı kırmasından bir gün sonra trenlerin sınırda normal şekilde çalıştığını bildirdi. Çek çiftçileri protestoya katıldı: Traktörler Prag şehir merkezinde Haberi Görüntüle