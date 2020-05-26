Zenginler salgında da kazandı

Corona virüs salgını nedeniyle ABD'de 38 milyon kişi işini, 100 bine yakın kişi ise hayatını kaybetti. Zenginlerin önemli bir kesimi ise virüse rağmen servetini artırdı.

NTV Haber 26.05.2020 - 02:54 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 02:55

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Dünyanın en zengin adamı servetine 24 milyar dolar daha kattı

ABD'de corona virüs kısıtlamalarının başladığı 18 Mart ile 19 Mayıs arasında milyarderlerin toplam serveti 434,5 milyar dolar arttı.

Böylece 600'ü aşkın ABD'li milyarderin toplam serveti 3 trilyon 382 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin en zengin 5 ismi Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett ve Larry Ellison'un toplam serveti bu dönemde 75,5 milyar dolar arttı. Sadece Amazon kurucusu Bezos ile Facebook kurucu CEO'su Zuckerberg'in toplam serveti 2 ayda 60 milyar dolar yükseldi.

Bill Gates, Warren Buffett ve Jeff Bezos Bill Gates, Warren Buffett ve Jeff Bezos

Bu servet artışlarının önemli bir kısmı milyarderlerin elinde bulunan hisselerden geldi.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ ARTIK JEFF BEZOS DEĞİL

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