Zimbabve cezaevlerinde 101 kişi corona virüse yakalandı

Bulawayo eyaletinde cezaevlerindeki 25 hapishane görevlisi ve 76 mahkumun corona virüse yakalandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı 23.07.2020 - 03:43

Zimbabve cezaevlerinde 101 kişi corona virüse yakalandı

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Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'nin Bulawayo eyaletindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 101 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bulawayo eyaletinde cezaevlerindeki 25 hapishane görevlisi ve 76 mahkum Covid-19'a yakalandı.

Bulawayo Eyaleti İşleri Bakanı Judith Ncube, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olduğunu, Zimbabve cezaevleri ve ıslah hizmetlerine haber verdiğini söyledi.

Ülkede Covid-19 ile mücadele kapsamında daha önce 2 bin 528 mahkuma af çıkarılmıştı.

Zimbabve Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 2 bin 34 Covid-19 vakası görüldüğünü, 26 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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