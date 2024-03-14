Zimbabve'de sahte peygamber: 251 çocuğa istismar suçlaması

Zimbabve'de peygamber olduğunu iddia eden bir adam 16 tane kayıtsız mezar bulunan bir yerleşim yerine düzenlenen baskın sırasında tutuklandı.



Polis burada 251 çocuğun ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığını ve istismar edildiğini tespit etti. 251 çocuktan 246 tanesinin doğum belgesinin olmadığı belirlendi.



Polis sözcüsü, 56 yaşındaki sahte peygamber Ishmael Chokurongerwa'nın başkentten 34 kilometre uzaklıkta bir çiftlikte binden fazla üyesi olan bir sözde mezhebe liderlik ettiğini açıkladı.



Kurtarılan çocukların "tarikatın önde gelenleri yararına" çeşitli fiziksel aktiviteler yapmaya mecbur bırakıldığı belirtildi.



Okula gitme yaşında olan çocuğun hiçbirinin okula gitmediği, ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığı ve el işleri yaptırıldığı ortaya çıktı.

"VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR"



Polis, keşfedilen mezarlar arasında, doğumları ve ölümleri bildirilmeyen yedi bebeğe ait mezarların da bulunduğunu söyledi.



Kendisine İsmail Peygamber adını veren Chokurongerwa, yedi yardımcısıyla birlikte "küçüklere yönelik istismarı da içeren suç faaliyetleri nedeniyle" tutuklandı.



Baskın sırasında sahte peygamberin destekçisi bir grup kadın çocukları vermek istemeyerek polise zorluk çıkardı.



İnananlar baskının düzenlendiği çiftlik evini "vadedilmiş topraklar" olarak tanımlıyor.