Zimbabve'den ölüm cezası kararı

Afrika ülkesi Zimbabve kabinesi önemli bir karara imza attı. Kabine, cinayet işleyenlere ölüm cezası verilmesini öngören yasayı kaldırma kararı aldı.



Enformasyon Bakanı Jenfan Muswere, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meclisin gönderdiği ve 1 yıldır kabinede bekleyen kanun değişikliği teklifinin kabul edildiğini duyurdu.



Muswere, yasanın kaldırılması sonrası anayasada katillere ölüm cezası yerine uzun süreli hapis cezalarının verilmesini içeren bir düzenlemenin yapılacağını söyledi.



Mecliste uzun tartışmalara yol açan teklif, ağırlaştırılmış cinayet suçlarında uygulanıyordu.



İngiliz sömürge döneminden kalma ölüm cezası, 2005'ten bu yana ülkede hiçbir suçluya verilmedi.