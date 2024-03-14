Zorla "Aşk dolandırıcılığı" yaptırılan yüzlerce kişi kurtarıldı

KURBANLARI MANİPÜLE EDİYORLAR



Sahte ilişki dolandırıcılığı, kurbanın güvenini kazanmak için dolandırıcının sahte bir kimlikle ilişki kurmasıyla başlıyor.



Daha sonra, romantik bir ilişki izlenimi verilerek kurbanlar manipüle edilip paraları çalınıyor.



Bu genellikle kurbanların sahte yatırımlara ya da işlere para yatırmaya ikna edilmesiyle gerçekleştiriliyor.



KAÇMAYI BAŞARDI, İHBAR ETTİ



Polis, Manila yakınlarındaki merkeze yapılan baskının, geçen ay bu merkezden kaçmayı başaran Vietnamlı erkeğin ihbarı üzerine gerçekleştirildiğini belirtti.



Polis Sözcüsü Winston Casio, 30 yaşlarındaki Vietnamlı erkeğin, aşçılık işi vaadiyle ocak ayında Filipinler'e getirildiğini ancak daha sonra dolandırıcılar tarafından kaçırıldığını söyledi.



Casio, bu dolandırıcılık merkezlerinin kurbanları kandırmak için "güzel görünümlü kadın ve erkekleri zorla çalıştırdığını" belirtti.



İhbarı yapan Vietnamlı erkeğin, duvarı tırmanarak ve nehri geçerek merkezden kaçtığını, daha sonra bir çiftliğe sığındığını ve çiftlik sahibinin polisi aradığını belirtti.



İŞKENCE İZLERİ



Casio, Vietnamlı erkeğin üzerinde işkence izlerinin bulunduğunu da ifade etti.



Merkezde zorla çalıştırılan diğer bazı kişilerin de kaçmaya çalıştıklarını ancak yakalandıklarını belirten Casio, Filipin makamlarının geçen Mayıs ayında benzer bir dolandırıcılık merkezinde esir tutulan ve zorla çalıştırılan 1000'den fazla kişiyi kurtardığını hatırlattı.



Bir BM raporuna göre, geçen Ağustos'ta dünya genelinden yüzbinlerce kişinin internet dolandırıcılıklarında çalıştırılmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine götürüldüğü belirtilmişti.

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