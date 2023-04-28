1 Mayıs'ta okullar tatil mi, açık mı? Okullar 3 gün mü tatil olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde okullar açık olacak mı sorusunun yanıtı, hafta sonu tatiline girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, tatil araştırmalarını yapmaya başladı. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? Okullar 3 gün mü tatil olacak?



1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada ve ülkemizde resmi tatiller arasında yer almaktadır.



Buna göre; 1 Mayıs'ta okullar kapalı olacak. Eğitim ve öğretime hafta sonu tatiliyle birlikte 3 gün ara verilecek.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı, 2023 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.



Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Yasaya göre, 1 Mayıs'ta 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.