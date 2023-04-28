1 Mayıs'ta okullar tatil mi, açık mı? Okullar 3 gün mü tatil olacak?

1 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı, binlerce öğrenci tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, okullarda tatil araştırması sürüyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? Okullar 3 gün mü tatil olacak?

1 Mayıs'ta okullar tatil mi, açık mı? Okullar 3 gün mü tatil olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde okullar açık olacak mı sorusunun yanıtı, hafta sonu tatiline girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, tatil araştırmalarını yapmaya başladı. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? Okullar 3 gün mü tatil olacak?

1 MAYIS'TA OKULLAR Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada ve ülkemizde resmi tatiller arasında yer almaktadır.

Buna göre; 1 Mayıs'ta okullar kapalı olacak. ve öğretime hafta sonu tatiliyle birlikte 3 gün ara verilecek.

1 Mayıs'ta okullar tatil mi, açık mı? Okullar 3 gün mü tatil olacak? - 1

1 MAYIS Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı, 2023 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Yasaya göre, 1 Mayıs'ta 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

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