Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi sınavları)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için tarih araştırmaları başladı. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrenciler, 2023-2024 AÖF bahar dönemi final sınavlarının başlamasını bekliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvim sonrasında AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi sınavları)

2023-2024 Anadolu Üniversite Fakültesi final sınavları için geri sayım başladı. 2023-2024 öğretim yılını başarıyla sonuçlandırmak isteyen öğrenciler, final sınavları için hazırlıklarına devam ediyor. Sınava kısa bir zaman kala ise AÖF sınav takvimi merak ediliyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi sınavları) - 1

DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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