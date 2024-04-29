Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF bahar dönemi sınavları)

2023-2024 Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi final sınavları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılını başarıyla sonuçlandırmak isteyen öğrenciler, AÖF final sınavları için hazırlıklarına devam ediyor. Sınava kısa bir zaman kala ise AÖF sınav takvimi merak ediliyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman?



AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

