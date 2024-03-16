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18 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Valilik açıklama yaptı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde çeşitli törenlerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar için hazırlıklar sürerken tatil soruları gündeme geldi. Peki, 18 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

18 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Valilik açıklama yaptı

Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlanıyor .Bu anlamlı güne kısa bir süre kala, öğrenciler, veliler ve çalışanlar; "18 Mart okullar tatil mi, yarım gün mü? resmi tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. 

18 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Valilik açıklama yaptı - 1

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ YILDÖNÜMÜ Mİ?

Resmi tatiller mevzuatında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yer almıyor. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

18 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Valilik açıklama yaptı - 2

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL

Bu yıl Çanakkale'deki eğitim kurumları için tatil kararı alındı. Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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