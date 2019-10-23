Akademik kadroda yer almak isteyen aday öğrenciler Google'da 2019- YÖKDİL ile ilgili arama yapmaya başladı.



Bu yıl ise ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2019-YÖKDİL) başvuruları 13-23 Eylül'de tarihlerinde gerçekleşti.

2019 YÖKDİL NE ZAMAN?



2019-YÖKDİL 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olup saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.



YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek.



YÖK ve ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak sınav, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde uygulanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



YÖKDİL KAÇ SENE GEÇERLİ?



Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



2019 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Sınav sonuçlarını ile ilgili ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı.



YÖKDİL'İN GEÇERLİ OLDUĞU DURUMLAR



YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal paylaşım sitelerinden YÖKDİL'in geçerli olduğu yerlere ilişkin paylaşımda bulundu.



Saraç, YÖKDİL'in “yüksek lisans ve doktora eğitimi başvurularında, doçentlik başvurularında, TUS ve DUS sonuçları uyarınca yapılan yerleştirme işlemlerinde, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı)” geçerli olduğunu bildirdi.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

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