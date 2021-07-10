2021-DGS ne zaman, saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bu yıl 11 Temmuz'da yapılacak 2021-DGS için  düzenlenen sınav giriş belgeleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine açıldı.

ntv.com.tr 10.07.2021 - 09:00

2021-DGS ne zaman, saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan,  meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 11 Temmuz 2021'de yapılacak.

ÖSYM'nin bugün yayınladığı duyuruya göre sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelere, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden ulaşabilecek.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

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