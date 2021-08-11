2021 DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı, 11 Temmuz'da gerçekleşmişti. ÖSYM, DGS sonuçlarını ' https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrencilerin erişimine açtı.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 17:23

2021 DGS sonuçları açıklandı

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Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de 150 dakikalık bir sınavla gerçekleşmişti. 

DGS sonuçları bugün açıklandı. Adaylar sonuçlarını " https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden görüntüleyebiliyor. Sınav sonucunu görüntülemek isteyenler bu adres üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonucuna ulaşabiliyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

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