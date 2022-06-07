2022-2023 Eğitim-öğretim takvimi belli oldu: Okullar ne zaman açılacak?

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim ve öğretim takvimini açıkladı.

Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."