2023 BİLSEM sınavı ne zaman? Yetenek sınavı için tarih belli oldu

BİLSEM yetenek sınavlarının ne zaman, hangi gün yapılacağı belli oldu. Sınıf öğretmenleri tarafından gözlem formlarının doldurulması işlemi 30 Aralık tarihinde tamamlanmıştı. Peki, 2023 BİLSEM sınavı ne zaman?



BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?



19 Aralık - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirildi.



2023 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?



2023 yılı BİLSEM kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; 14 Ocak - 9 Nisan 2023 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.



Bireysel değerlendirme sınavı ise 15 Mayıs -28 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek.

Bu sınavın sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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