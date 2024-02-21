2023-YDUS 2. Dönem: Tercihleri başladı (ÖSYM tercih kılavuzunu paylaştı)

ÖSYM DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 21 Şubat 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Yerleştirme işleminde, 2023-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-YDUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.