Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ekim ayında AÖL kayıtlarını yaptıran öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan AÖL sınav tarihlerine çevirdi. Peki, 2023-2024 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

2023-2024 sınavlarının ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar sürüyor. AÖL 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 'in yayımladığı 1. dönem sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav tarihleri) - 1

AÖL GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.

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