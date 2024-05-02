ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın (2024-DGUY) 4 Mayıs Cumartesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2024-İSG/1) ise 5 Mayıs Pazar yapılacağını bildirdi.

ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak

'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da elektronik sınav merkezinde saat 13.15'te başlayacak Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na 768 aday katılacak. Emniyet görevlileri dahil olmak üzere 77 kişinin görev alacağı sınav 90 dakika sürecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına ise 17 ilde ve 18 sınav merkezinde 31 bin 362 aday katılacak.

Sınavda emniyet görevlileri dahil 4 bin 205 kişi görev alacak. Sınav için 88 bina ve 1143 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 75 dakika sürecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Bu sınavın sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı randevu oluşturma tarihleri açıklandı (BİLSEM 2024 takvimi)

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı randevu oluşturma tarihleri açıklandı (BİLSEM 2024 takvimi)

Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

Bursluluk sınavı sonuçları 2024: İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları 2024: İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Mayıs tarihinde nöbet ve ek dersleri olan öğretmenlere ödeme yapılacak mı?

1 Mayıs tarihinde nöbet ve ek dersleri olan öğretmenlere ödeme yapılacak mı?

MEB'de, yeni müfredatı destekleyecek "dijitalleşme" mesaisi

MEB'de, yeni müfredatı destekleyecek "dijitalleşme" mesaisi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...