MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin kılavuz yayımlandı (Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?)

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına İlişkin Kılavuz yayımlandı. Kılavuzla birlikte atama başvuru tarihleri de duyuruldu. Peki, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama başvuruları ne zaman?

MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin kılavuz yayımlandı (Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?)

Millî Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin başvuru şartlarının yer aldığı kılavuz yayımlandı. Başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

Bu kapsamda, başvuru yapabilmek için okul ve kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmış olmak, adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmak, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklar bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak gerekiyor.

Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlara göre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması hâlinde ilk yoluyla karşılanabilecek.

Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacak.

MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin kılavuz yayımlandı (Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?) - 1

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Müdürlüklerinden talep edecek.

Başvuruda bulunanlar, en fazla10 eğitim kurumunu tercih edebilecek
Başvuru şartlarını taşıyan adayların tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek.

Buna göre; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumlarına atanacakların, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30/09/2023 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmaları gerekiyor.

Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden; "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü", "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezun olanlar, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecek.

Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak. Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecektir. Duyurulan kontenjanlar; atama aşamasında yargı kararı uygulamalarına, okul normlarının değişmesine bağlı olarak Bakanlıkça güncellenecek.

Millî Eğitim Bakanlığı ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokollerle ilişkilendirilen ve protokollerinde, "Protokol Yürütme Kurulu (PYK)" ve merkezde "Protokol Danışma Kurulu (PDK)" oluşturulması hüküm altına alınmış proje okullarına öğretmen atamaları ulusal ve uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR 10 MAYIS'TA İLAN EDİLECEK

Başvurular 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra, sonuçlar 10 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

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