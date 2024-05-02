BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı randevu oluşturma tarihleri açıklandı (BİLSEM 2024 takvimi)

Bilim ve Sanat Merkezleri'nin öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan "2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" paylaşmış, takvimin ayrıntılarına yer verilmişti.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI TARİHLERİ



Bireysel değerlendirme sınavı ise 26 Mayıs ile 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 31 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.