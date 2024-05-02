BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı randevu oluşturma tarihleri açıklandı (BİLSEM 2024 takvimi)

Bilim ve Sanat Merkezleri'nin öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan "2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" paylaşmış, takvimin ayrıntılarına yer verilmişti.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME RANDEVU TARİHLERİ
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 6-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında oluşturulabilecek. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 15 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI TARİHLERİ
Bireysel değerlendirme sınavı ise 26 Mayıs ile 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 31 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Gündem
- Sınav Yerleri
- Eğitim