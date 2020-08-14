Akdeniz Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir?

ntv.com.tr 14.08.2020 - 09:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Akdeniz Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.
PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?
Özlenen Özkan, 1995-2001 yıllarında Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı. 2004-2008 yıllarında yine Akdeniz Üniversitesi'nde plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi anabilim dalı üzerine tıpta uzmanlık eğitimi aldı.
Prof. Dr. Özkan, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı, Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi alanları üzerine çalışıyor.
Mesleki deneyim:
-Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
-Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d., 15.04.2010 - Devam Ediyor
-Yarık Damak, Lisans, 2017-2018
-Plastik cerrahiye giriş, Lisans, 2017-2018
-Yarık Dudak, Lisans, 2017-2018
-Derinin Malign Tümörleri, Lisans, 2017-2018
-Yanık, Lisans, 2017-2018
-Tıpta Uzmanlık, O.Oğan, "Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
-Tıpta Uzmanlık, S.İlhan, "Deri melanomu hastalarına güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve sağkalımı değiştiren etkenler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
-Tıpta Uzmanlık, M.Ubur, "Damarlarda avülziyon yaralanmaları oluşturmak için yeni bir deneysel model geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
-Tıpta Uzmanlık, K.Ünal, "Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinde sinir koaptasyonsuz serbest flep ile onarımlarda duyu muayenesi sonuçları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
-Tıpta Uzmanlık, A.Şimşek, "Serbest fleplerde başarısızlık nedenleri ve kurtarma stratejilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.