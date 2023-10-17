ALES geç başvurusu başladı: ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? (2023 AİS ALES/3 geç başvuru ekranı)

2023 ALES/3 geç başvuruları başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki son sınavı öncesinde, başvurularını henüz yapmamış olan adaylar için geç başvuru ekranı erişime açıldı. Peki, ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır?



ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 geç başvuruları başladı.



ALES/3 geç başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Geç başvurular saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

