ALES geç başvurusu başladı: ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? (2023 AİS ALES/3 geç başvuru ekranı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) geç başvuruları başladı. 19 Kasım tarihinde uygulanacak olan bu yılın son ALES sınavı öncesinde, henüz başvuru yapmamış olan adaylar, bugün erişime açılan geç başvuru ekranıyla başvurularını yapabilecek. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?

ALES geç başvurusu başladı: ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? (2023 AİS ALES/3 geç başvuru ekranı)

2023 /3 geç başvuruları başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki son sınavı öncesinde, başvurularını henüz yapmamış olan adaylar için geç başvuru ekranı erişime açıldı. Peki, ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır?

ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 geç başvuruları başladı.

ALES/3 geç başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Geç başvurular saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

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ALES geç başvurusu başladı: ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? (2023 AİS ALES/3 geç başvuru ekranı) - 1

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

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