ALES geç başvurusu başladı: ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? (2023 AİS ALES/3 geç başvuru ekranı)

2023 ALES/3 geç başvuruları başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki son sınavı öncesinde, başvurularını henüz yapmamış olan adaylar için geç başvuru ekranı erişime açıldı. Peki, ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır?
ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 geç başvuruları başladı.
ALES/3 geç başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Geç başvurular saat 23.59 itibarıyla sona erecek.
ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
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