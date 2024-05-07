ALES sonuçları için geri sayım: 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 ALES sınav sonuçları, yüksek lisans yapmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından ALES sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin sene başında yayımladığı 2024 sınav takvimine göre ALES sonuçları için tarih belli oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

