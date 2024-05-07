ALES sonuçları için geri sayım: 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 2024 yılının ilk ALES sınavı sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları için geri sayım: 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 , yüksek lisans yapmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, tarafından ALES sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin sene başında yayımladığı 2024 sınav takvimine göre ALES sonuçları için tarih belli oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES sonuçları için geri sayım: 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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