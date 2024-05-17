DGS başvuruları için son gün yaklaşıyor: DGS 2024 ne zaman yapılacak?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları 10 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. Peki, DGS başvuruları için son gün ne zaman? DGS 2024 sınavı ne zaman?

DGS başvuruları için son gün yaklaşıyor: DGS 2024 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin () internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

DGS başvuruları için son gün yaklaşıyor: DGS 2024 ne zaman yapılacak? - 1

BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

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