AÖF bahar dönemi ara sınav giriş belgeleri yayımlandı: AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav takvimi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı (23-24 Mart 2024) sınav bilgileri aşağıda belirtilmiştir.



23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09.30



23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14.00



24 Mart 2024 Pazar saat: 15.00

Sınav tarihleri ve saatleri ardından sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla sınava katılım sağlayacaklar bilgilendirildi.

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