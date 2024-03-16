AÖF bahar dönemi ara sınav giriş belgeleri yayımlandı: AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav takvimi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı (23-24 Mart 2024) sınav bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09.30
23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14.00
24 Mart 2024 Pazar saat: 15.00
Sınav tarihleri ve saatleri ardından sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla sınava katılım sağlayacaklar bilgilendirildi.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav Giriş Belgesi
- Sınav Yerleri
- Aöf