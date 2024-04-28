ÖSYM duyurdu: 2024-EKPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

EKPSS SORU - CEVAP DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Nisan 2024 tarihinde saat 12.20'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.