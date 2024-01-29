AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman bitecek? MEB Açık Lise ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi

MEB Açık Lisede eğitim hayatını sürdüren on binlerce öğrenci yeni dönemde eğitimlerine devam etmek adına kayıt yenileme işlemlerine başladı. Öte yandan ilk kez açık lisede eğitim alacak vatandaşlar için de ilk kayıt süreci işlemeye devam ediyor. İşte, AÖL 2023-2024 ilk kayıt ve kayıt yenileme için merak edilenler...



AÖL İLK KAYIT TARİHLERİ



e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.



2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan e-Okul öğrencileri ile açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde bilgileri olan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.



2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Nolu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanların ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.



KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu "Donuk" veya "Silik" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.



Açık öğretim okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilemiş, öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.