AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL sınav takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan AÖL sınavlarının 3. dönemi için geri sayım başladı. Üç oturum şeklinde uygulanacak olan AÖL 3. dönem sınavlarında adaylara 100 dakika süre tanınacak. Peki, 2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

