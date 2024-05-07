AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL sınav takvimi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, lise eğitimini açık liseden sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında açık lise 3. dönem sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL sınav takvimi)

Milli Bakanlığı () tarafından uygulanan sınavlarının 3. dönemi için geri sayım başladı. Üç oturum şeklinde uygulanacak olan AÖL 3. dönem sınavlarında adaylara 100 dakika süre tanınacak. Peki, 2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL sınav takvimi) - 1

DEĞERLENDİRMESİ

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.

sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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