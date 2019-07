2019 yazında 8 Temmuz’da başlayacak olan üç günlük Apple ücretsiz Yaz Kampı’nda çocuklar kod yazmayı ve robotları, film yapımını, sanat ve tasarım dünyasını ve müzik yapmayı keşfedebilecekler. Apple Yaz Kampı’na katılacak 8-12 yaş arası çocuklar film yapımından kod yazarak robotları programlamaya, üç farklı alanda eğlenceli, uygulamalı projelerle yaratıcılıklarını keşfedecekler.

TODAY AT APPLE

Today at Apple, dünya genelinde tüm Apple Store’larda ücretsiz programlardan oluşan bir koleksiyon sunuyor. Bu koleksiyonda fotoğrafçılık, video, müzik, kod yazma, uygulama geliştirme veya sanat ve tasarıma odaklanan çok sayıda etkinlik yer alıyor. Ziyaretçiler, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, öğrenmeye ve diğer insanlarla tanışmaya teşvik eden etkinlikler arasından kendi ilgi alanlarına ve beceri düzeylerine uygun olanları seçebilirler.



Today at Apple 2017 yılında başladığından bu yana Apple, her hafta 18.000’in üzerinde ücretsiz etkinlik düzenledi. Bu etkinliklere tüm dünyadan milyonlarca kişi katıldı.





İşte Apple mağazalarında gerçekleştirilen ücretsiz etkinliklerle ilgili bazı öneriler:



ÜRÜNLERİ KEŞFEDİN: AİLE İÇİ PAYLAŞIM VE EKRAN SÜRESİ



iPhone ve iPad’de bulunan, aygıtlarınızı nasıl kullandığınız konusunda farkındalığınızı artıran iOS özelliklerini öğrenin. Bu etkinlikte Aile İçi Paylaşım'ı, Ekran Süresi’ni ve internet güvenliğini teşvik etmeye yarayan, ebeveynlerin çocuklarının aygıtlarında gördüklerini ve yaptıklarını yönetmesine yardımcı olan ebeveyn denetimleri görülecek. İsteyen kendi aygıtını yanında götürebiliyor veya etkinlik için bir aygıt ödünç verilebiliyor.



KODLAMAYI KEŞFEDİN: SWİFT PLAYGROUNDS İLE ROBOT PROGRAMLAYIN



Swift kodlama dilini öğrenmeyi kolay ve eğlenceli hale getiren Swift Playgrounds uygulamasıyla kodlama kavramlarını öğrenin ve MeeBot robotlarını nasıl dans ettirebileceğinizi keşfedin. 12 yaş ve üzeri için öneriliyor. Bu etkinliğe hazırlanmak için Kodlamayı Keşfedin: Swift Playgrounds Kullanmaya Başlayın etkinliğine katılmanız öneriliyor.



ÇOCUKLAR İÇİN SANAT LABORATUVARI: KENDİ EMOJİ’NİZİ OLUŞTURUN



Bu etkinlikte çocuklar kendi emoji’lerini yaratmanın eğlenceli yollarını öğrenecekler. Renkli yüzler ve nesneler çizecek, emoji oluşturmak için Apple Pencil ve iPad’deki Procreate uygulaması ile alıştırma yapacaklar. Kullanılacak ürünler Apple tarafından sağlanıyor.

FOTOĞRAF LABORATUVARI: EĞLENCELİ AİLE PORTRELERİ



Çocuklar iPad ve iPhone ile aile portreleri oluşturup çekmeyi öğreniyor. Etkinlikte çocuklar, ilgi çekici arka planları deneyecek, farklı ışık kaynaklarını kullanacak ve aile üyelerine poz verdirecekler. Aksiyonu yakalamak için Live Photos kullanacaklar, portrelerine eğlenceli resimlerle metinler ekleyecekler. Aileler ve 5-12 yaş arası çocuklar için öneriliyor. Etkinlik için kendi iPad’inizi götürebilir veya Apple'dan aygıt ödünç alabilirsiniz.



VİDEO LABORATUVARI: FİLM FRAGMANI OLUŞTURUN



Çocuklar ve aileler birlikte film yapmayı öğreniyor. Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapıyor, resimli taslaklar oluşturuyor ve iPad ile film çekme alıştırması yapıyorlar. iMovie ile heyecanlı bir fragman çekmek için birlikte çalışıyor ve düzenleme tekniklerini keşfediyorlar. Her grup etkinlik sonunda kendi fragmanını sergiliyor. Etkinlik için kendi iPad’inizi götürebilir veya Apple'dan aygıt ödünç alabilirsiniz. Tüm yetkinlik düzeyleri için önerilir.



MÜZİK LABORATUVARI: TEMA MÜZİĞİ BESTELEYİN



Çocuklar, iPad’deki GarageBand ile en sevdikleri film, kitap veya oyun için hayallerindeki tema müziğini besteliyor. Ritmin temellerini öğrenecekleri bu etkinlikte çocuklar, Smart Drums ile önceden kaydedilmiş loop’ları ekleyip kendi tema müziklerini remiksleyerek alıştırma yapacaklar. Etkinlik için kendi iPad’inizi götürebilir veya Apple'dan aygıt ödünç alabilirsiniz. 6 -12 yaş arası için önerilir.





