Ara tatilde karne verilecek mi?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Ara tatil öncesi öğrenciler en çok karne durumunu merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...



ARA TATİLDE KARNE VERİLECEK Mİ?



MEB takvimine göre öğrencilere bu yıl iki ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre öğrencilere karne dağıtımı yarıyıl (15 tatil) ve yaz tatili öncesinde yapılıyor.



Dolayısıyla uygulanacak ara tatillerde öğrencilere karne verilmeyecek.



MEB 2023-2024 TAKVİMİ



Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.



6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.



Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.