AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? (AUZEF vize sınav tarihleri)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 19.02.2024- 25.03.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre AUZEF Bahar Dönemi ara dönem (vize) sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları 4 - 5 Mayıs 2024
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024
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