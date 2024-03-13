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AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? (AUZEF vize sınav tarihleri)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci devam ederken gözler sınav takvimine çevrildi. Peki, AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman, vize sınav tarihleri belli oldu mu?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? (AUZEF vize sınav tarihleri)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () bahar dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 19.02.2024- 25.03.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? (AUZEF vize sınav tarihleri) - 1

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre AUZEF Bahar Dönemi ara dönem (vize) sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 4 - 5 Mayıs 2024

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024

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