AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? (AUZEF vize sınav tarihleri)

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre AUZEF Bahar Dönemi ara dönem (vize) sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ



Ara Dönem (Vize) Sınavları 4 - 5 Mayıs 2024



Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024



Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024

