AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman? (AUZEF sınavları yüz yüze mi olacak?)

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu.  Peki, AUZEF güz ara dönem sınavı (vize) ne zaman yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 08:36 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 09:04

AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman? (AUZEF sınavları yüz yüze mi olacak?)

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İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara tarihleri belirlendi.

Yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi, larının da yüz yüze olacağı açıklandı.

GÜZ ARA SINAV NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi tarafından ara a dair yapılan açıklamayla tarihleri netleşti.

Güz yarıyılı ara tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

HES KODU ZORUNLULUĞU

Sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES Kodunu girmeyen öğrenciler a alınmayacak.

GÜZ ARA SINAV YERİ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

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