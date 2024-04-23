Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda yaz tatilinin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024'te uygulandı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı. Milli Bakanlığına () bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, Ramazan Bayramı tatili ile birleşen "ara tatilin" ardından dersbaşı yaptı.

Okullardaki 8-12 Nisan 2024'teki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı tatili ile birleşti. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, bayram tatili ile birleşen ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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