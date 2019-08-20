Türkiye'de son dönemde çıkan orman yangınları nedeniyle büyük bir alan zarar gördü. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda çocuklara doğayı, iklimi, oksijeni, habitatı, toprağı, fidanı her şeyi anlattıklarına dikkat çekti.

"İçselleştirmeleri için birlikte fidanlar dikiyoruz, ormanlara gidiyoruz. Ama büyük bir eksiğimiz var" ifadelerini kullanan Selçuk, şöyle devam etti:

"Yok olduktan sonra değil, varken değer bilmekle ilgili ciddi bir eksiğimiz var. Bu yüzden bu yıl ders yılı açılışında fidan dikmeden önce ormanın küllerini göstereceğiz öğrencilere. Bu duyguyla dikilen fidan da, bilgi de tutar. İzmir için, ağaçlar için, bir ağacın tek bir yaprağı için tarifsiz üzgünüm."

