Bilfen'den 5 öğrenci tam puan aldı

2021 LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Bilfen Ankara Çayyolu Ortaokulu öğrencileri Ada Coşkun, Veli Kaan Seren, Bilfen Ataşehir Ortaokulu öğrencisi Ceylin Alak, Bilfen Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Gülfem Ekiz ve Bilfen İskenderun Ortaokulu öğrencisi Muazzez Göksu Özer, başarılarının sırrının “planlı çalışmak ve kaliteli soru çözmekten” geçtiğini söyledi.



Millî Eğitim Bakanlığının uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu LGS, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, LGS’deki soruların Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulduğunu fakat LGS sisteminin uygulandığı son 4 yılın en zor sorularının bu sınavda sorulduğunu belirtti.



Millî Eğitim Bakanlığının yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularıyla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğunu aktaran Kayatürk, "Bu yıl 1681 mezun verdik ve öğrencilerimizden 5 tanesi 500 tam puan alarak Türkiye Birinciliğine isimlerini yazdırdılar. Ayrıca bu sene %1, %2 ve %3’lük dilimde yer alan öğrenci sayımız geçen seneye göre yükselmesi bizi daha da mutlu etti.” dedi.



