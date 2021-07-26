Çin'de özel ders yasağı

Çin hükümeti temel ders konuları için özel ders verilmesini yasaklamaya hazırlıyor. Reuters'ın haberine göre, hükümet bu yasağı aileler üzerindeki finansal baskıları azaltmak için hayata geçirecek.

Eğitime dair politika değişikliği kararı aynı zamanda bu sektöre yabancı yatırımın yapılmasını da yasaklıyor.

Ülkede 120 milyar dolar değerindeki özel ders sektörü kararı şaşkınlıkla karşılarken, bu alanda hizmet veren şirketlerin hisseleri sert değer kayıplar yaşadı.

Çin borsasında eğitim sektörü hisseleri de yüzde 9 gerileme kaydetti.