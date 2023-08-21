Üniversite yerleştirme sonuçları: Devlette ve vakıfta 22 bin 291 kontenjan boş

Vakıf üniversitelerinde ise, 188 bin 554 kontenjanın 176 bin 349'u doldu. 9 bin 581'i lisans, 12 bin 205 kontenjan boş kaldı.



Boş kontenjan sayısının geçen yıla oranla 3 kat artması dikkat çekti.



Eğitim uzmanları, vakıf üniversitelerinin yüksek fiyatları nedeniyle boş kontenjan sayısının arttığı görüşünde.



Bu yıl en çok yerleştirmesi yapılan aday grubu ise, önceki yıllarda hiçbir programa yerleşmemiş mezun adaylar oldu.



Puanı hesaplanan 1 milyon 207 bin 540 mezunun 910 bin 246'sı tercih yaptı. 420 bin 800'ü örgün eğitimde, toplam 473 bin 563 bin aday bir programa yerleştirildi.



Bu yıl ilk kez sınava giren 12. sınıf öğrencilerinin ise, 828 bin 769'unun puanı hesaplanırken, yalnızca 457 bin 521 aday tercih yaptı. 284 bin 852'si örgün eğitim olmak üzere toplam 298 bin 548'i üniversiteye yerleştirildi.



Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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