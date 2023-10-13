DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? (2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi)

2023-2024 DGS ek tercih üniversite kayıtları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM tarafından açıklanan DGS ek tercih sonuçlarına göre üniversitelerin lisans bölümlerine ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için kayıtlar bugün başladı. Peki, DGS ek tercih kayıtları nasıl yapılacak, ne zaman bitecek?



DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS ek tercih üniversite kayıt tarihlerini açıkladı.



Buna göre; Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.



DGS EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.



Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken bizzat üniversitelere kayıt yaptırmaya gidecek adaylar Öğrenci İşleri’nden gerekli bilgileri temin edebilirler.