DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları)

2023 DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 4 Ekim'de ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından merak ediliyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini, 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen öğrenciler, DGS ek tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.



4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.





DGS EK TERCİH İŞLEMLER SONA ERDİ



Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.



Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapıldı ve 4 Ekim’de saat 23.59’da sona erdi.