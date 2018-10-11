Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2018-DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 16 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek.
DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.
DGS ek yerleştirme tercihleri başladı
Anadolu AjansıEğitim
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercih işlemleri, 16 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.