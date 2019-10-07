Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD)’nin düzenlediği Diplomasi Akademisi 2019 Yaz Seminerleri Programı kapsamında 28 Eylül 2019 Cumartesi günü “Irak’taki Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri” ile “Suriye İç Savaşı ve Güncel Türk Dış Politikası” ele alındı.



Sabah oturumundaki “Irak’taki Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri” adlı seminerde, Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Irak’taki güncel gelişmeleri anlamak için öncelikle tarihsel mirasa bakmak gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Pirinççi, 2003 İşgali’nin bir kırılma noktası olduğunu vurgularken «Yeni» Irak’ın şekillenmesinde “Maliki Faktörü”, “DAEŞ Faktörü”, “IKBY Faktörü” ve “İran Faktörü”nün etkili olduğunu açıkladı. Seminerin son kısmında ise Irak’ta güncel sorunlar ve çözüm/çatışma ihtimalleri Prof. Dr. Pirinççi tarafından analiz edildi.

Öğleden sonraki oturumda yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Göksel İşyar ise “Suriye İç Savaşı ve Güncel Türk Dış Politikası” başlıklı seminerinde 2019 yılında yaşanılan gelişmeler kapsamında ilk olarak Suriye Krizi bağlamında Türk-Rus ilişkilerini analiz etti. Prof. Dr. İşyar seminerin diğer oturumlarında ise Suriye Krizi bağlamında Türk-İran ilişkilerini ve Türk-Amerikan ilişkilerini yaşanılan güncel gelişmelerden örnekler vererek açıkladı.



Bursa Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Diplomasi Akademisi 2019 Yaz Seminerleri, Prof. Dr. Kutay Karaca’nın “Çin Dış Politikası’nda Güncel Gelişmeler” ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halil Mustafa Bektaş’ın “Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası İlişkilerdeki Rolü” başlıklı sunumlarıyla 5 Ekim 2019 Cumartesi sona erecek.