NTV

"Doktor öğretim üyesi"nin kısaltması belli oldu

Anadolu Ajansı

Eğitim
amfi-15-08-07.jpg

YÖK tarafından uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "doktor öğretim üyesi" unvanının kısaltması belirlendi.

"Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması "Dr. Öğr. Üyesi" oldu.

YÖK tarafından, üniversitelere gönderilen yazıya göre, uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "Doktor Öğretim Üyesi" unvanı için kullanılacak kısaltma belli oldu.

Buna göre, "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması, Dr. Öğr. Üyesi şeklinde kullanılacak.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin