Dünya meseleleri d’MUN Konferansında tartışıldı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İngilizce bölümü tarafından düzenlenen Doğa Model Birleşmiş Milletler Konferansı d’MUN, lise öğrencilerinin katılımıyla 11. yaşını kutladı.

Öğrencilerin üç gün boyunca tamamen İngilizce konuşarak BM delegeleri rolünde dünya meselelerini tartıştıkları bu konferanslar, hem diplomasiyi öğrenmelerine hem de gelecekteki kariyerlerine hazırlanmalarına katkı sağlıyor.



ÖĞRENCİLER DÜNYA VATANDAŞI OLARAK YETİŞİYOR



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji lise öğrencileri d’MUN Model Birleşmiş Milletler konferansında farklı ülkelerin delegelerini İngilizce düzenlenen oturumlarda temsil ediyor, komitelerde güncel konuları tartışır ve araştırırken evrensel duyarlılığa sahip, farkındalıkları yüksek birer dünya vatandaşı olarak yetişiyor. d-MUN Konferansı sonunda öğrenciler Uluslararası geçerliliğe sahip d’MUN Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanıyor.



MUN Hakkında



Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler) Dünyanın pek çok ülkesinde öğretim programlarının bir parçası olarak genç zihinlerde dünya meseleleriyle ilgili farkındalık yaratma ve uluslararası ilişkiler konusunda ortak akıl yürütme kazanımları hedeflenerek gerçekleştirilen en önemli eğitim öğretim faaliyetlerinden biridir.