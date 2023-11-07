DUS tercih sonuçları açıklandı (2023/1 ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023 DUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi de sonuçlarını merak ediyor. İşte DUS tercih sonuçları sorgulama.



DUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



2023-DUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Kasım 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.



DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

