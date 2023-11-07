DUS tercih sonuçları açıklandı (2023/1 ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları sorgulama)

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. dönem tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 2023/1 DUS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte DUS yerleştirme sonuçları sorgulama.

DUS tercih sonuçları açıklandı (2023/1 ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023 DUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi de sonuçlarını merak ediyor. İşte DUS tercih sonuçları sorgulama.

DUS 1. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023-DUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Kasım 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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