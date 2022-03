FRC İstanbul Regional Robotik Turnuvası Türkiye şampiyonu Doğa Koleji

Doğa Koleji şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyerek First Robotic Competition (FRC) İstanbul Turnuvası’na başarısıyla damgasını vurdu.

Doğa Koleji Samsun Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri tarafından 2020 yılında kurulan #8599 takım numaralı Sharpline Robotik takımı, 15-16-17 Mart tarihlerinde 50 takımın katıldığı ve üç gün süren İSTANBUL REGIONAL turnuvasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Yılın temasına uygun olarak mühendislik becerilerini kullanarak robot inşa eden Doğa Koleji Samsun Kampüsü Sharpline takımı aynı zamanda okullarında ve çevrelerinde mühendislik alanında yarattıkları başarı ve ilham için en inovatif takıma verilen ödül olan “Rookie Inspiration” ödülünü de almaya hak kazandı.



Şampiyonluk ve “Rookie Inspiration” ödülünü kazanan öğrenciler, çok mutlu olduklarını kaydederek başta Doğa Koleji Samsun Kampüsü Kurucusu Aykut Gezmiş olmak üzere mentor öğretmenleri Murat Kaya ve tüm Doğa Kolejine destek ve katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Yarışmaya hazırlık süreçlerini aktaran öğrenciler “Takımdaki üyelerin mekanik yazılım, sponsorluk ve sosyal medya tanıtım bölümlerine ayrıldığı bir iş bölümü bulunmaktadır. Yaklaşık 6 haftalık robot tasarım ve yapım süreci boyunca okul dışı saatlerde ve çok çalışarak bu başarıya imza attık.” şeklinde konuştu.



“GURURLUYUZ”



Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, öğrencileri tebrik ederek “Geleceğin teknoloji üreten bireylerini yetiştirdiğimiz Fen ve Teknoloji Liselerimizin bu başarısı bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıcalıklı lise eğitimi ile öğrencilerimizi, araştırmacı, yenilikçi, ülkemizin geleceğine yön verecek, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacakları şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz.” dedi.



FIRST Robotik Yarışması (FRC) uluslararası liseler arası robotik yarışmasıdır. Her yıl lise öğrencileri takımlar halinde mentorlarıyla birlikte, 6 haftalık zaman diliminde, belirli kurallar çerçevesinde verilen görevleri gerçekleştiren robot inşa ederler. Robotlar bu yarışmalarda topları hedef yerlere atmak, diskleri belirli hedeflere yerleştirmek, barlara asılmak ve denge kirişlerinde dengelenmek gibi görevler tamamlarlar. Oyun gerekli görevlerle her yıl değişir. Takımlara standart bir parça seti verilir ama aynı zamanda kendilerine bir bütçe yaratarak özel parçalar almaları veya üretmeleri de serbest bırakılır.



27 ülkeden 3.650 takımla birlikte, 91 bin öğrenci ve 25 bin mentor robotlar inşa eder. Bu takımlar 63 Bölgesel Yarışmada, 85 bölge eleme yarışmasında ve 10 bölge şampiyonasında yarışırlar. 800’den fazla takım 2 FIRST Şampiyon turnuvasına gitmeye hak kazanır. Sahadaki rekabete ek olarak takımlar ve takım üyeleri girişimciliği, yaratıcılığı, mühendisliği, endüstriyel tasarımı, güvenliği, kontrolleri, medyayı, kaliteyi ve programın temel değerlerini örnekleyen ödüller için yarışırlar.



Ülkemizde de İstanbul, İzmir VE BOSPHORUS olmak üzere 3 regional yarışma düzenlenmektedir.