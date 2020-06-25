Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran kimdir?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Hacettepe üniversitesinde göreve başlayacak olan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın kim olduğu merak ediliyor.

Prof. Dr. Güran son olarak Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi görevini sürdürüyordu.

PROF. DR. MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.



1998 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1997 – 2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almıştır. 2014 yılından itibaren ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

DAHA ÖNCE NERELERDE GÖREV YAPTI?

Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevlisi (1992)



Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevlisi (1997)



Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevlisi (2000)



Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)



Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)



Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )

YKS BARAJ PUANI DÜŞTÜ (YÖK BAŞKANI DUYURDU)